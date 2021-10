Madonna na fotografijah poustvarila zadnje trenutke Marilyn Monroe, oboževalci zgroženi

Ameriška pevka je znova razburila. Za revijo V magazine je s fotografom Stevenom Kleinom poustvarila prizore ob smrti hollywoodske ikone. Oboževalci so ob videnem zgroženi, svoje odzive pa so strnili v besedah: ''Grozljivo, morbidno in žalostno.''

Madonna je za revijo V magazine pozirala na fotografijah, ki nesporno spominjajo na temačne prizore, ki opisujejo zadnje ure življenja hollywoodske zvezde Marilyn Monroe. Njena smrt, ki je še danes zavita v tančico skrivnosti, je nekaj, kar pevko kot veliko oboževalko pokojne igralke še vedno prevzame. Tokrat je po mnenju mnogih šla predaleč.

Tragični dogodek iz leta 1962 je poustvarila s pomočjo fotografa Stevena Kleina, prvi odzivi na dejanje pa niso nič kaj spodbudni. "Ogabno in neprimerno," so bile besede nekaterih, ki so sveže fotografije videli na spletu. Označili so jih za morbidne in čudaške.

Fotografsko seanso je navdihnila tudi serija slik Berta Sterna, ki je z Marilyn nekaj slik, ki jih je kasneje poimenoval kar The Last Sitting posnel samo šest tednov pred njeno smrtjo, stara je bila 36 let. Kontroverzna pevka na močno obdelanih fotografijah leži obrnjena z glavo proti vzmetnici, na eni od fotografij pa je mogoče videti tudi stekleničko tablet. Prav predoziranje s tabletami je krivo za smrt nikoli pozabljene svetlolaske.

icon-expand Marilyn Monroe je umrla 4. avgusta 1962. FOTO: Profimedia

"To ni okej. Poveličevanje samomora je tisto, kar slike sporočajo, ko človek predela začetni šok," je na Twitterju zapisal eden od kritikov objave iz revije in dodal: "Žalostno, da nekdo potrebuje toliko pozornosti. To je ogabno." Številni se strinjajo, da je Madonna že od nekdaj gojila posebno strast in nenavadno občudovanje do Monroejeve.

