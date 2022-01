Madonna na smučanju v švicarskih Alpah z vsemi šestimi otroki

Čeprav Madonna občasno objavi fotografije, na kateri so tudi njeni otroci, pa le redko uspe narediti skupinsko fotografijo, na kateri so prisotni vsi hkrati. Na zadnje se je celotna družina zbrala, ko so meseca avgusta praznovali zvezdničin 63. rojstni dan. Takrat je objavila fotografijo, na kateri je prisotnih vseh šest njenih otrok, vsak pa nosi drugačen kostum. Ob fotografijah, ki jih je takrat delila, je zapisala: "Pod urokom Bizantinskega imperija."

Zvezdnica je leta 2017 s svojimi oboževalci delila delček zasebnosti in spregovorila o družinskem življenju, saj je družina prav v tistih dneh medse sprejela dvojčici, ki ju je Madonna posvojila iz Malavija. "Tega se ne da razložiti z besedami. Tako, kot se ne da razložiti, zakaj se je kdo zaljubil v določeno osebo. Človeku pogledaš v oči, začutiš njegovo dušo in se počutiš, kot da se te je dotaknil. To je vse," je razložila, kaj jo je pritegnilo pri deklicama. "Včasih zaprem oči in razmišljam, zakaj moja kuhinja ni polna plešočih otrok? Toliko otrok po svetu potrebuje dom, zato sem se vprašala, kaj še čakam, in storila to," je še povedala in dodala, da so se tudi starejši otroci sčasoma privadili na novi članici družine.