Madonna: Ne iščem potrditve od nikogar!

"Obupano ne iščem potrditve od nikogar ... Upravičena sem do svobodnega obravnavanja svojega telesa tako kot drugi. Hvala, 2019! To bo zares neverjetno leto! #2019 #svoboda #spoštovanje #brezstrahu #brezdiskriminacije," se je Instagramu svojim 12,6 milijona sledilcem oglasila Madonna. S tem je mislila na vsa natolcevanja o njeni povečani zadnjici, ki jih je izzvala s fotografijami in posnetki iz newyorškega gejevskega kluba Stonewall Inn, kjer je nastopila s posvojenim sinom Davidom Bando.

Posnetek je na svojem profilu delil tudi ameriški zvezdniški bloger Perez Hilton, ki je špekuliral, ali se je odločila za zadnjične vsadke. Eden njegovih sledilcev pa je njegovo objavo komentiral: "Madonna, zakaj si si dala narediti to grozno umetno rit?"

Madonna je sicer imela v klubu novoletni govor in se spomnila borbe za LGBTQ- pravice, ki so se začele prav na tem mestu, pred pol stoletja.