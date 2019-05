Madonna neodločena glede obtožb na Jacksonov račun

V dokumentarnem filmu Leaving Neverland sta dva moška, James Safechuck inWade Robson, pokojnega kralja popa Michaela Jacksona obtožila, da ju je spolno zlorabljal kot otroka, hkrati pa sta zlorabe opisala z grozljivimi podrobnostmi. Družina Jackson se je odzvala z gnusom in zanikanjem, Jacksonovi oboževalci pa so bili postavljeni pred dvom, ali je bil njihov idol res pedofil.

Madonna je Michaela leta 1991 odpeljala na podelitev oskarjev, zdaj pa je za britanski Vogue povedala, da se mora še odločiti, ali bi verjela obtožbam.

"Nimam mentalitete mafije za linčanje, zato so zame v glavi ljudje nedolžni, dokler jim ne dokažejo, da so krivi. Tudi mene so že tisočkrat nečesa obtožili, pa ni bilo res. Zato se vedno vprašam, ali mi ljudje govorijo resnico o drugih ljudeh – mi to lahko dokažete? Ne vem, nisem videla filma, a morda ljudje opisujejo dejanska dejanja, včasih pa tudi lažejo. Vedno me prešine, kakšen je njihov namen, kaj ljudje želijo, denar ali gre morda za izsiljevanje. Vse to je treba upoštevati, ko bom imela čas, si ga bom ogledala," je svoje dvome o filmu Leaving Neverlandza omenjeno revijo pojasnila zvezdnica.