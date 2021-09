Madonna o Billie Eilish: Še vedno živimo v seksističnem svetu

Kontroverzna pevka Madonna, ki je v svoji dolgoletni karieri mnogokrat izkusila žaljenje in neprimerne komentarje zaradi svoje zunanjosti, je v intervjuju za revijo Elle spregovorila o spremembi zunanjosti mlade pevke Billie Eilish. Billie je za svoj zadnji album Happier Than Ever namreč popolnoma spremenila svojo podobo.

Madonna se je znova postavila v bran pevski kolegici, tokrat je to mlada Billie Eilish. Legendarna pevka, ki se je tudi sama večkrat soočila z neprimernimi komentarji na račun svoje zunanjosti, je dejala, da ima Billie pravico, da se sama odloča o svoji zunanji podobi, nihče pa je nima pravice zaradi tega žaliti. icon-expand Billie Eilish in Madonna FOTO: Instagram "Težava je v tem, da še vedno živimo v zelo seksističnem svetu, v katerem ženske razvrščajo v razne kategorije. Lahko spadaš v kategorijo devic ali radodajk. Billie je kariero začela v neseksualizirani kategoriji in ni popuščala pritisku množic. Odločila se je, da svoje seksualnosti ne bo izkoriščala, in bog jo blagoslovi za to. Nenazadnje je bila, ko je začenjala, še najstnica," je dejala Madonna. "Ženskam bi moralo biti omogočeno, da se javnosti predstavljajo na način, za katerega se same odločijo. Če bi bila Billie moški, se nihče ne bi ukvarjal s tem vprašanjem. Moški se lahko prva tri leta svoje kariere pojavlja oblečen v obleko s kravato, naslednji mesec pa se pojavi oblečen kot Prince ali Mick Jagger, pride brez srajce, oči pa si poudari s črtalom in nihče mu ne bo rekel nič," je izpostavila zvezdnica. PREBERI ŠE Oboževalci o novih fotografijah Madonne: Videti je kot vesoljka Izpostavila je tudi lastni primer, ko je na družbenem omrežju Instagram objavila svojo fotografijo, na kateri je oblečena le v korzet. "Ljudje se pogosto navežejo na te spomine in jih ne pozabijo, a to lahko drugega človeka razčloveči. Jaz sem izgubila 100.000 sledilcev, ker sem pokazala prsi. Ljudje se bojijo velikih dojk," je svoj primer opisala Madonna.