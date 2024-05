Madonna o materini smrti: Nihče mi ni povedal, da umira

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Na dan njene smrti sem se usedla v avto in zaprla vrata, ne da bi vedela, da sem jo zadnjič videla. Nihče mi ni povedal, da moja mama umira ... Samo opazovala sem jo, kako skrivnostno razpada, nato pa je izginila in ni bilo druge razlage, kot da je zaspala, kar pojasnjuje moj zapleten odnos s spanjem," je še zapisala pevka.

"Stala sem na odru in strmela v mamin lepi obraz 81 nastopov zapored. Vedno sem se spraševala, kaj si je mislila, ko mi je mahala z bolnišničnega okna," je zapisala Madonna, njene besede pa so se nanašale na turnejo Celebration , na kateri se je prav tako poklonila svoji materi.

Madonnina mati, po kateri je zvezdnica poimenovala tudi svojo prvo hčer, je umrla leta 1963, ko je imela pevka le 5 let. V intervjuju za Time leta 1985 je Madonna povedala, da se svoje matere spominja "kot angelske osebe, ki je odpuščala in nikoli ni obžalovala" in ki je svoje otroke poskušala zaščititi pred kruto resničnostjo svoje bolezni.

"Spomnim se tudi, da sem vedela, da je imela dolgo časa raka na dojki, zato je bila zelo šibka, vendar je nadaljevala in počela stvari, ki jih je morala narediti," je Madonna povedala za Time. Smrt njene matere je močno vplivala nanjo, zaradi nje pa je dobila kompleks, zaradi katerega je hrepenela po pozornosti, je povedala v intervjuju za Rolling Stone leta 1991. "Odšla je, zato sem svojo potrebo obrnila na svet in si rekla: 'V redu, nimam matere, ki bi me imela rada, zato bom poskrbela, da bo svet vzljubil mene.'"