Madonna o posvojenih hčerkah: Radi se vračata v domovino

Madonna je v novem intervjuju povedala, da se njeni posvojeni hčerki dvojčici Estere in Stella iz sirotišnice v Malaviju radi vračata v svojo domovino. Zdaj 12-letni deklici sta se večkrat vrnili v domovino s svojo slavno mamo, ki ju je spoznala, ko je delala za svojo dobrodelno organizacijo Raising Malawi. "Deklici imata veliko empatije do ranljivih otrok, ki potrebujejo življenjsko oskrbo," je 66-letnica povedala za People in dodala: "in sta zelo hvaležni, da živita v državi, kjer je zdravstvena oskrba ljudem na voljo."

Madonna je tudi mama posvojenih otrok Davida Bande in Mercy James, ter hčerke Lourdes Leon in sina Rocca Ritchieja, ki ju ima iz prejšnjih zvez. Dvojčici sta izjemno dobrodelno usmerjeni. "Veliko bližje smo si, ker imamo skupen cilj, in sicer narediti Malavi boljšo državo za odraščanje otrok," je dodala. Pevka je leta 2006 ustanovila dobrodelno organizacijo, da bi izboljšala življenja otrok v tej afriški državi. Enajst let pozneje je odprla center Mercy James, prvo pediatrično bolnišnico v državi.

Leta 2017 je za omenjeni medij spregovorila o tem, zakaj se je odločila za posvojitev. "To je nerazložljivo," je takrat dejala Madonna in dodala: "To je kot bi rekel: 'Zakaj se zaljubiš v ljudi, v katere se zaljubiš?' Pogledaš nekoga v oči, začutiš njegovo dušo, čutiš, da se te dotakne – to je to. Včasih bi samo zaprla oči in samo pomislila: 'Zakaj moja kuhinja ni polna plešočih otrok?' Toliko otrok je, ki potrebujejo dom. Spominjala sem se: 'Kaj čakam? Samo naredi to.'"