Madonna o Trumpovi oznaki, da je kralj: Če je to šala, mi ni smešna

Madonna se je jezno odzvala na objavo o Donaldu Trumpu, ki so jo delili na uradnem profilu Bele hiše, na njej pa je portret ameriškega predsednika s krono, ob njej pa je pripis 'Naj dolgo živi kralj'. Gre za parodijo naslovnice Time Magazine, Trump pa je postavljen pred panoramo, ki uprizarja nebotičnike mesta New York."Pristojbine za zastoje ne obstajajo več. Manhattan in celoten New York je rešen. Naj dolgo živi kralj," so sporočili iz Bele hiše.

Pevka je bila ena od ljudi, ki so se odzvali na objavo, v Instagram Storyju pa je izpostavila ironijo, da se Trump predstavlja kot monarh, čeprav so Združene države Amerike nastale prav iz kljubovanja monarhiji.

Madonna ni pristašinja Donalda Trumpa. FOTO: Profimedia icon-expand

"Mislila sem, da so našo državo zgradili Evropejci, ki so želeli pobegniti kraljevemu vladanju in ustvariti Nov svet, ki bi mu vladali ljudje. Trenutno imamo predsednika, ki se je oklical za kralja. Če je to šala, mi ni smešna," je zapisala 66-letna kraljica popa, ki je že večkrat javno izrazila svoje nasprotovanje Trumpu.

Ob Trumpovi drugi predsedniški zaprisegi je v objavi na družbenem omrežju X kritizirala ameriško vlado, ker po njenem mnenju počasi uničuje vse svoboščine, za katere so se Američani borili, delila pa je tudi svojo fotografijo, ob kateri se je v zapisu navezala na Trumpov podpis izvršnih ukazov, ki so uperjeni proti priseljencem in transspolnim državljanom.