Madonna ob Ronaldinhu, Shakirini boki, Bieber s kitaro: mundial v ritmu zvezd

Če se je nogometnim navdušencem zdelo prvih 45 minut finalne tekme med Argentino in Španijo kot počasna uvertura in tipanje terena obeh moštev, so med polčasom za spektakel poskrbeli glasbeni 'igralci'. Po sodnikovem pisku se je namreč nogometni oder za dobrih 11 minut prelevil v glasbenega, ki ga je odprla kraljica popa.
Madonna nastopa ni začela na nogometni zelenici, kot je bilo pričakovano, pač pa se je v vnaprej posnetem delu s terenskim buggyjem zapeljala skozi predore stadiona med New Yorkom in New Jerseyjem, ki sta ga vozila znana brazilska nogometaša Ronaldo in Ronaldinho. V tem segmentu je 67-letna pop zvezdnica zapela novo različico svoje uspešnice iz leta 2000 Music, prežete z elementi Disco Inferno in Danceteria z njenega novega albuma Confessions II., preden se je v živo pojavila na igrišču, pomahala občinstvu na stadionu in predala dirigentsko palico dirigentu Gustavu Dudamelu.
Dudamel je na zelenico vodil glasbenike Newyorške filharmonije in venezuelskega simfoničnega orkestra Simón Bolívar pri izvedbi skladbe Seven Nation Army, skupaj z iranskim violinistom Bijanom Mortazavijem in rock skupino Electric Mayhem skupine The Muppets.
Kmalu so se na odru pojavili južnokorejski zvezdniki skupine BTS in odpeli svojo uspešnico Dynamite s posebej predelanim besedilom za nastop med polčasom, na zaslonih pa so se predvajali videoposnetki norveškega veslaškega skandiranja. Za člane priljubljene k-pop skupine je bil ta nastop vrnitev na oder, potem ko so si zaradi služenja obveznega vojaškega roka vzeli triletni premor.
Glasbeno štefeto so nato predali zvezdniku Justinu Bieberju, še enemu velikemu glasbenemu imenu, ki je na zelenico zakorakal s kitaro v roki, napovedala pa sta ga Jason Sudeikis in Brendan Hunt v vlogah Teda Lassa in trenerja Bearda.
32-letni kanadski pevec je s svojo lanskoletno uspešnico Everything Hallelujah poskrbel za romantičen vložek, kot so ga poimenovali mnogi gledalci, preden je oder zavzela energična kolumbijska pevka.
Shakira za konec: latino energija in sporočilo o povezovanju
Shakira je v polčas prinesla tisto, kar jo že desetletja povezuje z nogometom – latino ritem. Kolumbijska zvezdnica je skupaj z nigerijskim izvajalcem Burna Boyem izvedla pesem Dai Dai – uradno pesem svetovnega prvenstva – in poskrbela, da se je občinstvo na stadionu razživelo. Ob njej so zaplesali otroci v rumenih kostumih, izven kadra pa se je na igrišče prikradla tudi skupina šolarjev v mavričnih majicah, da bi se pripravili na finale.
Za Shakiro je bil to še en velik športni oder. Pevka ima z nogometnimi tekmovanji posebno zgodovino – leta 2010 je njen hit Waka Waka (This Time for Africa) postal ena najbolj prepoznavnih himn svetovnih prvenstev, nastopila pa je tudi na zaključni slovesnosti mundiala v Južni Afriki.
Šolarjem s stadiona PS22 na Staten Islandu so se pridružili Coldplay, še več Muppetsov in avstralski pevec in tekstopisec Emmanuel Kelly, ki je prvič zapel We Dance, originalno pesem, ki jo je Coldplay napisal za polčasni nastop. Igrišče, ki je bilo pokrito z mavrično ponjavo za zaščito trave, je bilo polno plesalcev, ki so držali pisane žoge, medtem ko so navijači na stadionu mahali s pisanimi zastavami, ki so bile na vseh sedežih.
Program polčasa je idejno pripravil pevec Chris Martin iz skupine Coldplay in je imel tudi dobrodelno noto. Cilj je bil zbrati 100 milijonov dolarjev za Globalni izobraževalni sklad FIFA, pri čemer bo 1 dolar od vsake vstopnice med svetovnim prvenstvom doniran skladu.
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