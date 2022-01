Madonna objavila fotografijo z 21-letnim sinom Roccom

Na objavljeni fotografiji Madonna nosi črna zimska oblačila in bele zimske čevlje, njen sin pa se je odločil za rjavo jakno in kavbojke. Oba sta videz dopolnila s sončnimi očali. Med poziranjem je Madonna sina prijela pod roko, medtem ko sta se sprehodila po ulici mesta.

63-letna zvezdnica na družbenih omrežjih le redko deli fotografije svojega najstarejšega sina, zato je bilo navdušenje njenih sledilcev toliko večje. Eden od Madonninih sledilcev in oboževalcev je zapisal, da mu je všeč, ko jo vidi skupaj s sinom Roccom.

Rocco Ritchie, sin slavne pevke Madonne in prav tako slavnega režiserja Guya Ritchieja, pa je vse bolj uspešen umetnik. 21-letni mladenič se je odločil, da mamine in očetove prepoznavnosti ne bo izkoriščal in se predstavlja pod imenom Rhed. Svoja likovna dela razstavlja v eni od londonskih galerij, umetnine pa se prodajajo za večje zneske, saj so kupci zanje odšteli tudi več deset tisoč evrov.