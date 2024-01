Madonna odločno zavrača obtožbe oboževalcev zaradi poznega začetka koncerta

Madonno tožita oboževalca, ki sta se decembra udeležila enega od koncertov njene zadnje turneje, a se je ta začel skoraj tri ure pozneje, kot je bilo predvideno. V tožbi navajata, da ne bi plačala vstopnic, če bi vedela, da se bo končalo tako pozno. Predstavniki ameriške pevke in promotor Live Nation so povedali, da je zamudo povzročila tehnična težava.

V skupni izjavi s pevko so zapisali: "Koncerti v Severni Ameriki v Barclaysu v Brooklynu so se začeli, kot je bilo načrtovano, z izjemo tehnične težave 13. decembra med preverjanjem zvoka. To je povzročilo zamudo, ki je bila dobro dokumentirana v takratnih poročilih tiska. Ta primer nameravamo odločno braniti." V izjavi so izpostavili še, da je nedavno zaključen evropski del turneje prejel odlične ocene izvedbe.

Zadeva, ki sta jo vložila Michael Fellows in Jonathan Hadden, navaja, da so "mnogi imetniki vstopnic, ki so obiskali koncerte med tednom zvečer, morali zgodaj vstati, da so naslednji dan odšli v službo in/ali opravili svoje družinske obveznosti". Live Nation in Barclays Center tožita zaradi "lažnega oglaševanja, zavajanja iz malomarnosti ter nepoštenih in zavajajočih trgovinskih praks". Barclays Center se na tožbo še ni odzval.

Fellows in Hadden sta se koncerta udeležila v sredo, 13. decembra 2023, in povedala, da naj bi se ta začel ob 20.30 uri, vendar se je začel šele po 22.30 in končala okoli 1. ure zjutraj. V tožbi trdita, da naj bi se drugi večeri na istem prizorišču, 14. in 16. decembra, prav tako začeli z več kot dveurno zamudo.