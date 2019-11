Madonna odpovedala koncert: Bolečina je premočna

Madonna je v Bostonu odpovedala svoje koncerte, ki jih je imela napovedane v sklopu turneje Madame X. Sporočila je, da je njena bolečina premočna, zato si bo vzela nekaj premora od nastopanj:"Prosim, oprostite za ta nepričakovani obrat dogodkov. Vsak večer nastopam na koncertih in ob tem občutim veliko veselja, zato je to zame kazen, a bolečina je premočna, počivati moram in slediti zdravnikovim navodilom, da se lahko nato vrnem močnejša in boljša ter nadaljujem pot z vsemi vami."