Madonna ostro proti sledilki: Nimaš pojma o mojem življenju

Pevka se je odzvala na streljanje, ki se je zgodilo v zvezni državi Minnesota, v katerem je bil ubit 20-letni Daunte Wright . Wright je padel pod streli policije. Zvezdnica je opozorila, da v Ameriki narašča uporaba orožja med nasilnimi izgredi. Njeno izjavo so komentirali števili, med njimi tudi neka uporabnica z vzdevkom KarenGayler . Ta je zapisala, da bi morala Madonna živeti v resničnem svetu, in v komentarju zatrdila, da pevko in njeno družino varujejo oboroženi varnostniki.

Na to izjavo se je ostro odzvala kar pevka sama, ki je zapisala: "P*****a, jaz nimam okrog sebe nobenih varnostnikov ali oboroženih stražarjev. Pridi do mene in mi povej v obraz, kako neresničen je moj svet. Izzivam te. Nimaš pojma o meni in o mojem življenju. Edini kriminalci, ki jih trenutno vidim, so policisti, ki pa so plačani, da varujejo ljudi."