Madonna po lepotni operaciji pokazala 'novi' obraz

Dva dni po podelitvi se je na komentarje odzvala tudi pevka, ki je na družbenem omrežju okarala oboževalce in vse ostale, ki so več pozornosti posvečali njenemu videzu kot govoru na prireditvi, kjer je napovedala nastop Kim Petras in Sama Smitha.

"Namesto da bi se osredotočali na to, kar sem povedala v svojem govoru, ki je govoril o neustrašnosti umetnikov, kot sta Sam in Kim, so mnogi govorili le o bližnjih posnetkih mojega obraza, ki jih je posnel fotograf s kamero s podaljšanim objektivom, ki bi popačil obraz kogar koli," je pojasnila 64-letna pevka. "Znova sem ujeta v predsodke staranja in sovraštva, ki prežema svet, v katerem živimo. Svet, ki ne mara žensk, ki so že dopolnile 45 let, in čuti potrebo, da jih kaznuje, če bodo še naprej močne volje, delavne in pustolovske," je še zapisala v odzivu na družbenem omrežju.