Madonna po nastopu: utrujena in ob podpori palice

61-letna pevka je zadnji londonski nastop zapustila vidno izčrpana in s palico. Ob njej je bil tudi prijatelj, ki jo je med hojo podpiral, zato so se pojavila ugibanja ali so morda vsakodnevni nastopi za zvezdnico prevelik zalogaj.

Madonna je trenutno sredi svoje turneje Madame X, ki šteje 12 pevsko – plesnih nastopov v Londonu, tem pa bo sledilo še 12 pariških. Pevka je pričela koncertirati že lani jeseni, zaključek pa napoveduje za sredino marca tega leta. Nastopi se odvijajo po teatrih, pred manjšim številom ljudi in so precej drugačni od tistih iz Madonnine zadnje turneje leta 2016. Madonna je koncertno prizorišče zapustila vidno utrujena FOTO: Profimedia Pop ikona, ki večere preživlja na londonskem West Endu, je dvorano zapustila v spremstvu prijatelja, na poti do avtomobila pa si je pomagala s palico. Pevka je izgledala močno utrujena, saj nastop v Londonu ni bil prvi, pozornost pa je zbujala tudi z opravo - glamuroznim plaščem modne hiše Versace. V prejšnjem večeru je ob koncu odrske točke doživela tudi neljubo presenečenje - organizatorji dogodka so ji, zaradi predolgega zadrževanja na odru, prekinili nastop s težko teatrsko zaveso. Do avtomobila si je pomagala s palico FOTO: Profimedia Pevka je sporočila, da ob padcu zavese nihče od plesalcev ni bil poškodovan, sama pa je ta dogodek vzela kot opozorilo, da mora uro predvidenega konca nastopa zmeraj upoštevati. Glede na to, da njeno šepanje ni posledica omenjenega dogodka, oboževalci sklepajo, da pevka palico pri hoji uporablja zaradi njenih preteklih težav s poškodbami. Znano je, da ima težave s koleni, zaradi katerih je nekaj koncertov že odpovedala, situacija pa je trenutno precej slabša ravno zaradi napornega tempa in zgoščenosti nastopov. Pevka med nastopom v londonskem teatru FOTO: Profimedia