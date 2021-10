Madonna pod plazom kritik: resničnost v nasprotju z Instagramom

Potem ko je pevka Madonna pripravila skrivni koncert v nekem newyorškem klubu, se je odpravila na ulice. Njeni oboževalci so opazili, da je zvezdnica pred objavo na Instagramu močno obdelala fotografije z dogodka, predvsem je polepšala svoj obraz, zaradi česar se je nanjo vsul plaz kritik.

icon-expand 63-letna Madonna pred objavo rada obdela svoje fotografije. FOTO: Profimedia

63 -letna Madonna je zbrano množico najprej počastila s skrivnim koncertom pod newyorško restavracijo Red Rooster v klubu Ginny's Supper. Z dogodka je nato z zborom pobegnila na ulico, kasneje pa je na stopnicah lokalne cerkve v soseski Harlem izvedla svojo uspešnico Like a Prayer. Čeprav je bila v oprijeti črni obleki, z bleščečim nakitom in dolgimi blond lasmi videti bolj glamurozno kot kdaj koli prej, so v javnosti zaokrožile fotografije iz te noči. Nekatere so se znašle v medijih, spet druge pa je zvezdnica objavila na svojih profilih na družbenih omrežjih.

icon-expand Ko jo v objektiv ujamejo fotografi, je pevka videti takole. FOTO: Profimedia

Oboževalci so seveda opazili razliko in se ob to seveda obregnili ter pevko zasuli s kritikami, da pretirava z uporabo filtrov, saj je na svojih obdelanih fotografijah videti brez kakršne koli pomanjkljivosti, njen obraz pa je brezhiben. "Resnično življenje v nasprotju z Instagramom," je tvitnila ena oseba in za primerjavo objavila dve pevkini fotografiji, medtem ko je druga delila svoje podobno mnenje: "Madona, resničnost v nasprotju s fotografijo sebe, ki jo objavi na Instagramu."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Madonnini oboževalci so kmalu začeli napadati kritike, ki so se spravili na pevko oziroma na njen videz s filtri. Ti so želeli jasno sporočiti, da je pevka za svoja leta videti odlično in da ne potrebuje filtrov, čeprav je po ogledu fotografij več kot jasno, da jih uporablja.

icon-expand Madonna ujeta na newyorških ulicah. FOTO: Profimedia

"Kdo je rekel, da Madonna ni videti dobro brez filtrov? Samo poglejte to lepo žensko, ki je videti odlično (pri 63 letih)," je zapisal nekdo in pokazal na fotografijo z njenega nedavnega gostovanja v oddaji The Tonight Show, kjer je promovirala svoj novi dokumentarni film Madame X.

icon-expand Oboževalci so slavno pevko obtožili, da na družbenih omrežjih pretirava s filtri. FOTO: Profimedia

V nekem trenutku je celo v zadrego spravila voditelja Jimmyja Fallona, saj je na plano prišel pevkin mladostniško-razposajen duh. Pevka se je namreč sredi pogovora ulegla čez voditeljevo mizo in nato dvignila krilo ter gledalcem v studiu in pred TV-zasloni pokazala zadnjico.

icon-expand Madonna je takole zlezla na mizo voditelja Jimmyja Fallona. FOTO: Profimedia