Madonna podprla srbske študente, Karleuša odgovarja: Legenda si, a o*****

Kraljica popa Madonna je na svojem Instagram profilu v zgodbi, objavi, ki je vidna 24 ur, delila posnetek protestov v Srbiji. Na njem je moč videti reko študentov, ki so se odpravili na ulice, da bi izrazili svoje nestrinjanje z oblastjo. "Mož enotnosti," je videno opisala glasbenica in dodala, da podpira enotnost širom celotnega sveta.

In če je na eni strani zaradi izraza podpore prejela številne zahvale, je srbska diva Jelena Karleuša, sicer glasna podpornica srbskega predsednika Vučića vse skupaj videla nekoliko drugače. V daljši objavi na Instagramu je zapisala: "Od ene neizobražene pevke drugi, zase se brigaj. Draga Madonna, živiš v državi, kjer se študentje ubijajo vsak dan, ker ne morajo odplačati svojih študentskih dolgov. Banke jim jemljejo družinske hiše in uničujejo življenja."

"Tvoja država bombardira in uničuje demokratične države po vsem svetu. Kje je tvoja skrb, ko pride do genocida v Palestini? Prosim, naj bodo oni tvoja skrb. Študenti v Srbiji imajo brezplačen študij in zdravstveno oskrbo. Obožujem tvojo glasbo. Legenda si, a o*****," je bila do kraljice popa ostra Karleuša.

V Novem Sadu so študenti ob podpori državljanov blokirali tri mostove na Donavi po novembrski tragediji na novosadski železniški postaji.