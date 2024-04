Madonna ponosna na prispevek svojih otrok k njeni turneji: Kri, solze in pot

Madonna je ponosna na prispevek svojih otrok k njeni svetovni turneji Celebration, ki jo je začela leta 2023. Med nastopi so se ji pridružili štirje njeni najmlajši otroci, ki so na odru predstavili vsak svoj edinstven talent. 65-letna kraljica popa je dejala, da je vesela predvsem tega, da so se med pripravami naučili trdo delati, ta veščina pa jim bo tudi pozneje v življenju dobro služila.

Kraljica popa je ponsna, da so se njeni štirje najmlajši otroci dokazali na odru v sklopu njene turneje Celebration, s katero je obeležila štiri desetletja delovanja na glasbeni sceni. Ob Madonni so se ameriškemu občinstvu predstavili 18-letni David, 18-letna Mercy ter 11-letni dvojčici Stella in Estere.

"Moji otroci so se v tem letu vaj in nastopov naučili predvsem tega, da če želijo doseči svoje sanje, morajo za to trdo delati," je v intervjuju za revijo W dejala pevka. "Tudi če se bodo pozneje v življenju odločili, da si želijo delati druge stvari, tega leta, ko so v priprave vložili kri, solze in polt, ne bodo nikoli pozabili," je prepričana. "Turneja Celebration je retrospektiva mojega življenja, zato se mi je zdelo smiselno, da vanjo vključim tudi vse otroke, ki še živijo z menoj. Vsi že več let plešejo in obvladajo kakšno glasbilo. David že od otroštva igra kitaro, Mercy je z osmimi leti začela igrati klavir, ko pa sem posvojila dvojčici, sta se začeli učiti klavir in trenirati ples," je o svojih nadarjenih otrocih povedala Madonna in pristavila, da v njihovo hišo že od nekdaj prihaja cela vrsta učiteljev plesa in glasbe.

Pevko je med nastopom pesmi Bad Girl na klavirju pospremila Mercy, Madonna pa je o njuni skupni točki dejala: "Videla sem oder, ki je izraz hedonizma, ob klavirju pa stoično sedi Mercy, na katero sije luč, in igra Chopena ter me vabil k sebi, medtem ko sem razmišljala o svojem življenju. Pesem je nekakšno moje priznanje njej, med nastopom pa sem čutila, da med nama vlada neizrečeno razumevanje glede tega, kar se dogaja okoli naju." Z Davidom sta nastopila v duetu pesmi Mother and Father. "To je eden mojih najljubših trenutkov koncerta, saj se s tem nisem samo poklonila svoji materi, temveč tudi Davidovi in spominu nanjo," je povedala o točki, ki jo je izvedla s sinom, ki ga je posvojila leta 2006. "Vedno si je želel peti in igrati na kitaro. Rad nastopa, kar ni nič novega. Velik del koncerta je posvečen materinstvu, družini in pomenu, ki ga to dvoje ima in se odraža v moji karieri," je še dodala. Dvojčici sta na oder stopili med pesmijo Don't Tell Me.