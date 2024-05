Madonna ponovno obtožena, izvajala naj bi 'pornografijo brez opozorila'

Oboževalec toži Madonno, da je med koncertom izvajala pornografijo, na kar pa naj ne bi bil opozorjen. Tožba prav tako navaja pozen začetek koncerta, ki se je odvil 7. marca, in trdi, da pevka ni dovolila uporabe klimatskih naprav. To pa ni prvič, da se je zvezdnica soočila s podobnimi obtožbami, a do sedaj so bile še vse zavrnjene.

Madonno je tožil obiskovalec koncerta na njeni svetovni turneji Celebration. Trdi, da je pevka uprizorila "pornografijo brez opozorila" in da je bil "prisiljen gledati ženske zgoraj brez na odru, ki simulirajo spolna dejanja". Dostop do dokumentov, ki so bili vloženi v sredo v Los Angelesu, je dobil The Guardian. V njih tožnik Justen Lipeles navaja vrsto obtožb v zvezi z njenim koncertom, ki je potekal 7. marca. Poleg zvezdnice je obtožen tudi promotor koncerta Live Nation.

Madonnin največji koncert v zgodovini: legendarna Copacabana postala ogromno plesišče FOTO: AP icon-expand

Lipeles je kupil štiri vstopnice po 460 evrov, na katerih je pisalo, da se bo koncert začel ob 20.30. V tožbi očita, da se je koncert dejansko začel ob 22. uri, in trdi: "Tožene stranke tožnika niso obvestile, da se bo koncert začel pozneje." V njej prav tako navaja, da je bilo v dvorani zelo vroče. "Temperatura v Kia Forumu je bila neprijetno vroča, saj je to zahtevala Madonna, ki ni dovolila vklopa klimatske naprave." Lipeles se je temu primerno "močno potil in zaradi vročine mu je postalo slabo". Ko so se oboževalci pritoževali nad vročino, jim je menda Madonna rekla, naj se slečejo. Poleg tega naj bi pevka večino časa med nastopom samo odpirala usta na že prej posneto glasbo, to pa ni bila edina stvar, ki ga je zmotila med njenim nastopom. "Med predstavo je bil tožnik prisiljen gledati ženske zgoraj brez na odru, ki simulirajo spolna dejanja. Tožnik se je počutil, kot da gleda snemanje pornografskega filma." Lipeles jo toži zaradi kršitve pogodbe, zavajanja iz malomarnosti, nelojalne konkurence, lažnega oglaševanja in čustvene stiske. V zvezi s slednjim tožba pravi, da so bila Madonnina dejanja namerna, skrajna in nezaslišana in storjena z namenom povzročitve resne čustvene stiske. Lipeles zahteva odškodnino, povrnitev pravnih stroškov in vračilo denarja za vstopnice. Madonna in Live Nation tožbe še nista komentirala.

Kljub kritikam je njena turneja požela številne pohvale. FOTO: AP icon-expand

To pa ni prvič, da se je zvezdnica soočila s podobnimi obtožbami. Januarja sta namreč Newyorčana Michael Fellows in Jonathan Hadden tožila Madonno zaradi poznega začetka njenega koncerta, ki je potekal 13. decembra v Barclays Centru v Brooklynu. Potem ko je Madonna začela koncert ob 22.30, je par rekel, da je njena zamuda vplivala na njun naslednji dan, saj sta morala zgodaj vstati in oditi v službo, kljub temu, da se je koncert zaradi zamude končal šele ob enih zjutraj. Madonna in Live Nation sta takrat v izjavi dejala, da bosta odločno branila ta primer, češ da je bil pozen začetek posledica tehnične težave. Pred tem pa se je s tožbami zaradi zamude soočila že leta 2019 in leta 2020, ko je zamujala med turnejo Madame X. Obe tožbi pa sta bili zavrnjeni.