Madonna preložila turnejo: pred hospitalizacijo vadila 12 ur dnevno.

Po tem, ko so pevko Madonno našli neodzivno in jo odpeljali v bolnišnico, kjer zaradi resne bakterijske okužbe ostaja v bolnišnici, je za tuje medije spregovoril neimenovan vir, ki je razkril, da je kraljica popa v času priprav na turnejo na dan vadila tudi po 12 ur ter "trdo vadila in v projekt vlagala veliko moči."