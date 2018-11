Madonna presenetila s priznanjem in fotografijo svojih otrok

60-letna zvezdnica Madonna , ki je poleg bogate glasbene in igralske kariere znana tudi po svojih kontroverznih potezah, je ob tokratnem 'žetvenem prazniku hvaležnosti' – prazniku, ki ga Američani slavijo kot The Thanksgiving Day, na svojem Instagramu objavila fotografijo svojih šestih otrok in zapisala, kaj je tisto, za kar je v življenju najbolj hvaležna.

''Stvar, za katero sem v življenju najbolj hvaležna ... Moji otroci, ki so me peljali po poteh v svet, za katerega si nisem niti predstavljala, da ga bom kdaj spoznala. Ne slava, ne bogatstvo in ne število najboljših albumov niso enakovredni temu zakladu, ki ga varujem in cenim bolj od vsega v življenju,'' je v zapisu priznala 60-letnica. Na objavljeni fotografiji so v zgornji vrsti od leve proti desni Mercy, Rocco, Lourdes in David, spodaj pa sta deklici Stella in Esther.

Madonna je svojo najstarejšo hčerko, 22-letno Lourdes, spočela v razmerju z 52-letnim plesalcem Carlosom Leonom, 18-letnega sina pa v zakonu s filmskim producentom Guyem Ritchiejem. Davida, Mercy, Stello in Esther je pevka posvojila in pred časom v enem izmed intervjujev dejala, da se je ob posvojitvah soočala s številnimi kritikami: ''Pomislila sem, samo malo ... Nekomu poskušam rešiti življenje. Zakaj ser**te po moji odločitvi? Vse sem storila po zakonskih predpisih ...''