Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tuja scena

Madonna prosila papeža, naj odpotuje v Gazo, preden bo prepozno

New York, 12. 08. 2025 18.45 | Posodobljeno pred 30 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , E.K.
Komentarji
9

Pop ikona Madonna se je obrnila na papeža Leona XIV. in nanj naslovila prošnjo, naj nemudoma odpotuje na območje okupirane Gaze. Kot je ameriška pevka objavila na enem od družbenih omrežij, je papež edini, ki mu ne morejo zavrniti vstopa na območje. Uradno potovanje papeža na območje Gaze zaenkrat sicer ni načrtovano.

"Na stežaj moramo odpreti humanitarna vrata, da rešimo te nedolžne otroke. Skrajni čas je," je objavila Madonna in dodala, da kot mati ne more prenašati pogleda na trpljenje otrok. "Prinesite svojo luč otrokom, preden bo prepozno," je še zapisala.

Madonna in papež Leon XIV.
Madonna in papež Leon XIV. FOTO: Profimedia

Ob nedavnem 25. rojstnem dnevu svojega sina Rocca Ritchieja je pevka po poročanju nemške tiskovne agencije dpa tudi napovedala, da bo z denarnimi donacijami podprla dve humanitarni organizaciji.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na območju Gaze so številni otroci in mladostniki izpostavljeni vojnim spopadom, humanitarne razmere so katastrofalne, številni prebivalci Gaze tudi stradajo. Po podatkih lokalnih oblasti je zaradi podhranjenosti na območju Gaze od začetka izraelske vojaške ofenzive umrlo več kot 220 ljudi.

Preberi še Papež v daljnem sorodstvu z Madonno in Bieberjem

Vojaška operacija izraelske vojske na območju Gaze je doslej zahtevala najmanj 61.599 smrtnih žrtev, 154.088 ljudi je bilo ranjenih. Hamasov napad na Izrael 7. oktobra 2023 je zahteval več kot 1100 smrtnih žrtev, več kot 200 ljudi so pripadniki Hamasa zajeli kot talce.

Madonna Papež Leon XIV. Gaza Vojna Pevka
Naslednji članek

Manekenka Karlie Kloss pozirala z nosečniškim trebuščkom

SORODNI ČLANKI

Papež Leon XIV. daroval mašo pred več kot milijon romarji

Naomi Campbell se je med obiskom Rima poklonila preminulemu papežu

Al Pacino se je sestal s papežem Leonom XIV.

Madonna v rojstnodnevnem voščilu očetu: Živi, dokler kolesa ne odpadejo!

Pomanjkljivo oblečena Madonna praznovala fantov 29. rojstni dan

Madonna in Elton John po desetletjih zakopala bojno sekiro

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JOSEPH HAYDN
12. 08. 2025 19.16
+1
To ni drugega kot samopromocija
ODGOVORI
1 0
theZ
12. 08. 2025 19.15
Gospa ki je zelo vprašljive moralne narave (če ne že na meji satanizma) prosi za kaj? Ah ja...
ODGOVORI
0 0
Stojadina-sportiva
12. 08. 2025 19.14
Papa daj malo vsaj z zastavo pomahaj noo...
ODGOVORI
0 0
Osr4n
12. 08. 2025 19.13
+2
Haha ja kaj pa če gre Madonna kar sama tja? Nobene škode nebo
ODGOVORI
2 0
devlon
12. 08. 2025 19.10
+0
a da izraelci še njega potamanijo?
ODGOVORI
1 1
Betuul
12. 08. 2025 19.09
-1
Mogoče bi morala Madona vstopiti v Varnostni Svet! ZN itd!
ODGOVORI
0 1
Betuul
12. 08. 2025 19.08
+0
Se strinjam ! Nemudoma morata odpotovati oba! Madona je vedno v pomoč, ko že vsi obnemorejo! Ona bo edina poganjala vesla! Ansolutno ima prav! Madona in leon 14 storita kaj za Gazo nemudoma😢
ODGOVORI
1 1
Uroš
12. 08. 2025 19.06
+1
Naj kar ona odpotuje v Gazo za začetek.
ODGOVORI
2 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089