Madonna prosila papeža, naj odpotuje v Gazo, preden bo prepozno

Pop ikona Madonna se je obrnila na papeža Leona XIV. in nanj naslovila prošnjo, naj nemudoma odpotuje na območje okupirane Gaze. Kot je ameriška pevka objavila na enem od družbenih omrežij, je papež edini, ki mu ne morejo zavrniti vstopa na območje. Uradno potovanje papeža na območje Gaze zaenkrat sicer ni načrtovano.

"Na stežaj moramo odpreti humanitarna vrata, da rešimo te nedolžne otroke. Skrajni čas je," je objavila Madonna in dodala, da kot mati ne more prenašati pogleda na trpljenje otrok. "Prinesite svojo luč otrokom, preden bo prepozno," je še zapisala.

Madonna in papež Leon XIV. FOTO: Profimedia icon-expand

Ob nedavnem 25. rojstnem dnevu svojega sina Rocca Ritchieja je pevka po poročanju nemške tiskovne agencije dpa tudi napovedala, da bo z denarnimi donacijami podprla dve humanitarni organizaciji.

Na območju Gaze so številni otroci in mladostniki izpostavljeni vojnim spopadom, humanitarne razmere so katastrofalne, številni prebivalci Gaze tudi stradajo. Po podatkih lokalnih oblasti je zaradi podhranjenosti na območju Gaze od začetka izraelske vojaške ofenzive umrlo več kot 220 ljudi.