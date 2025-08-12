Madonna prosila papeža, naj odpotuje v Gazo, preden bo prepozno

"Na stežaj moramo odpreti humanitarna vrata, da rešimo te nedolžne otroke. Skrajni čas je," je objavila Madonna in dodala, da kot mati ne more prenašati pogleda na trpljenje otrok. "Prinesite svojo luč otrokom, preden bo prepozno," je še zapisala.
Ob nedavnem 25. rojstnem dnevu svojega sina Rocca Ritchieja je pevka po poročanju nemške tiskovne agencije dpa tudi napovedala, da bo z denarnimi donacijami podprla dve humanitarni organizaciji.
Na območju Gaze so številni otroci in mladostniki izpostavljeni vojnim spopadom, humanitarne razmere so katastrofalne, številni prebivalci Gaze tudi stradajo. Po podatkih lokalnih oblasti je zaradi podhranjenosti na območju Gaze od začetka izraelske vojaške ofenzive umrlo več kot 220 ljudi.
Vojaška operacija izraelske vojske na območju Gaze je doslej zahtevala najmanj 61.599 smrtnih žrtev, 154.088 ljudi je bilo ranjenih. Hamasov napad na Izrael 7. oktobra 2023 je zahteval več kot 1100 smrtnih žrtev, več kot 200 ljudi so pripadniki Hamasa zajeli kot talce.
