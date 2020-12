Madonna prvo tetovažo posvetila otrokom

62-letna Madonna je objavila fotografije z obiska salona za tetoviranje v Hollywoodu, kjer se je o svoji odločitvi posvetovala z umetnikom Eastom Izom . Tetovaža na notranji strani zapestja vključuje črke 'LRDMSE' kot poklon njenim šestim otrokom, 24-letni Lourdes , 20-letnemu Roccu , 15-letnemu Davidu , 14-letni Mercy in osemletnima dvojčicama Stelli in Estere .

"Prvič sem se tetovirala," je zapisala zvezdnica ob fotografijah in dodala ključnik družina. V galerijo je vključila tudi posnetke od blizu med samim procesom tetoviranja in dodala fotografije salona.

Lep poklon svojim otrokom je delila le nekaj tednov po tem, ko so skupaj praznovali zahvalni dan. Tudi to je zvezdnica obeležila z objavo na Instagramu. Delila je videoposnetek druženja vseh članov družine, pridružil pa se jim je tudi njen 36 let mlajši izbranec Ahlamalik Williams, ki so ga, kot kaže, pevkini otroci dobro sprejeli.