Madonna rojstni dan praznovala v hotelu, v katerem je bivala J. Lo

Madonna je pred dnevi dopolnila 66 let, vstop v novo leto življenja pa je praznovala v velikem slogu, kot se za zvezdo njenega kova tudi spodobi. Zvezdnica je rojstnodnevni vikend praznovala v Italiji, kjer je bivala v prestižnem hotelu letovišča Villa TreVille v Positanu. Prav to lokacijo si je v začetku poletja za svoje dopustovanje brez moža Bena Afflecka izbrala tudi priljubljena Jennifer Lopez. In kaj vse si je ob praznovanju privoščila kraljica popa?

Madonna je 16. avgusta dopolnila 66 let. Novo leto svojega življenja je seveda praznovala v velikem slogu in se skupaj s hčerkama, 11-letnima dvojčicama Estero in Stello ter novim fantom Akeemom Morrisom, odpravila v Italijo.

Madonna je 16. avgusta dopolnila 66 let, rojstni dan pa je praznovala v Italiji. FOTO: Profimedia icon-expand

Družba je bivala v hotelu s petimi zvezdicami luksuznega letovišča Villa TreVille v Positanu. Prav to lokacijo si je za svoje letošnje dopustovanje v začetku poletja, kjer pa je bila tokrat brez moža Bena Afflecka, izbrala tudi Jennifer Lopez. Omenjeno letovišče je sicer izjemno priljubljeno pri zvezdnikih, saj ponuja ves luksuz, ki si ga lahko zamislijo. Posest nudi pogled na Tirensko morje, sobe v hotelu pa stanejo tudi do 1800 evrov na noč. Po poročanju revije People gre za enega najbolj luksuznih objektov na svetu, ki ponuja mir in zasebnost.

Kraljica popa je svoj dan seveda obeležila z dobro večerjo, za katero so poskrbeli vrhunski italijanski chefi. Zvezdnica si je skupaj s svojimi gosti, ki naj bi jih bilo okoli 30, privoščila večerjo v Arheološkem parku Pompeji. "Kuharska mojstra restavracije Quattro Passi Antonio in Fabrizio Mellino sta pripravila jedilnik po Madonninih željah. Želela si je preprostih jedi, ki jih navdihuje Sredozemlje in lokalne sestavine. Med temi sestavinami je bila tako organska zelenjava, morske dobrote s polotoka Sorrento, lokalni sardoni Menaica in domač kruh," je za revijo People povedal vir.

Za pevko, ki je utrinke ob praznovanju delila tudi na svojem Instagramu, so tako pripravili mini peresnike z bučkami in endivijo, okrašene z začinjenimi olivami in pinjolami, brusketo s paradižniki Sorrento in olivami. Med ostalimi dobrotami so se Madonna in njeni najdražji po navedbah vira pogostili tudi z belo kirnjo in zalivsko orado z zelišči iz lokalnega Monte San Costanza, govejim filejem, krompirjevo solato, pico focaccia in jedmi iz jajčevcev. Na voljo so bile tudi sladice iz regije Campania, vključno s tortami z rumom, sfogliatelami, čokoladnimi in kavnimi profiteroli ter sorrentskimi limoninimi tarti.

