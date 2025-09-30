Madonna s 37 let mlajšim fantom na romantičnem sprehodu po Parizu

Madonna se mudi v Parizu, kjer so jo opazili med romantičnim sprehodom v družbi 37 let mlajšega fanta Akeema Morrisa. Par so v objektive ujeli v času, ko v francoski prestolnici poteka teden mode. Par si je ogledal modno revijo hiše Saint Laurent za pomlad in poletje 2026, pridružila pa se jima je tudi pevkina najstarejša hči Lourdes.

Madonna je še vedno zaljubljena. 67-letno glasbeno ikono so opazili med sprehodom po Parizu s 37 let mlajšim Akeemom Morrisom. Pevka je bila zavita v razkošen črn krznen plašč, medtem ko se je 30-letni Akeem odločil za bolj sproščen videz z elegantno usnjeno jakno in kavbojkami.

Madonna in Akeem Morris sta v Parizu. FOTO: Profimedia icon-expand

Morris je nekdanji nogometaš in navdušenec nad fitnesom, par pa so v zadnjih mesecih videli na več javnih dogodkih – od rojstnodnevnih zabav do večernih izhodov. Čeprav Madonna le redko govori o svojem zasebnem življenju, pa so viri blizu para nedavno razkrili, da ji je Akeemovo mnenje zelo pomembno, upošteva pa ga tudi glede svojega videza in lepotnih popravkov.