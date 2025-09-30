Madonna s 37 let mlajšim fantom na romantičnem sprehodu po Parizu

Madonna je še vedno zaljubljena. 67-letno glasbeno ikono so opazili med sprehodom po Parizu s 37 let mlajšim Akeemom Morrisom. Pevka je bila zavita v razkošen črn krznen plašč, medtem ko se je 30-letni Akeem odločil za bolj sproščen videz z elegantno usnjeno jakno in kavbojkami.
Morris je nekdanji nogometaš in navdušenec nad fitnesom, par pa so v zadnjih mesecih videli na več javnih dogodkih – od rojstnodnevnih zabav do večernih izhodov. Čeprav Madonna le redko govori o svojem zasebnem življenju, pa so viri blizu para nedavno razkrili, da ji je Akeemovo mnenje zelo pomembno, upošteva pa ga tudi glede svojega videza in lepotnih popravkov.
Zvezdnico naj bi prav on prepričal, da ne potrebuje polnil in drugih lepotnih popravkov, zaradi katerih je postala tarča številnih negativnih komentarjev, ki so se pojavili po letu 2023. "Začela je poslušati Akeema, ki ji govori, da je lepa. Običajno ne posluša nikogar, a z njim je drugače. Zdaj želi ponosno pokazati svojih 67 let in se ne trudi izgledati 27. Zato se zdaj bolj poslužuje stvari, ki osvežijo obraz, kot pa popravkov," je povedal vir blizu pevke.
