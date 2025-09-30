Svetli način
Tuja scena

Madonna s 37 let mlajšim fantom na romantičnem sprehodu po Parizu

Pariz, 30. 09. 2025 17.39 | Posodobljeno pred dvema minutama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
1

Madonna se mudi v Parizu, kjer so jo opazili med romantičnim sprehodom v družbi 37 let mlajšega fanta Akeema Morrisa. Par so v objektive ujeli v času, ko v francoski prestolnici poteka teden mode. Par si je ogledal modno revijo hiše Saint Laurent za pomlad in poletje 2026, pridružila pa se jima je tudi pevkina najstarejša hči Lourdes.

Madonna je še vedno zaljubljena. 67-letno glasbeno ikono so opazili med sprehodom po Parizu s 37 let mlajšim Akeemom Morrisom. Pevka je bila zavita v razkošen črn krznen plašč, medtem ko se je 30-letni Akeem odločil za bolj sproščen videz z elegantno usnjeno jakno in kavbojkami.

Madonna in Akeem Morris sta v Parizu.
Madonna in Akeem Morris sta v Parizu. FOTO: Profimedia

Morris je nekdanji nogometaš in navdušenec nad fitnesom, par pa so v zadnjih mesecih videli na več javnih dogodkih – od rojstnodnevnih zabav do večernih izhodov. Čeprav Madonna le redko govori o svojem zasebnem življenju, pa so viri blizu para nedavno razkrili, da ji je Akeemovo mnenje zelo pomembno, upošteva pa ga tudi glede svojega videza in lepotnih popravkov.

Preberi še Madonna z drznimi fotografijami sporočila vrnitev k nekdanji založbi

Zvezdnico naj bi prav on prepričal, da ne potrebuje polnil in drugih lepotnih popravkov, zaradi katerih je postala tarča številnih negativnih komentarjev, ki so se pojavili po letu 2023. "Začela je poslušati Akeema, ki ji govori, da je lepa. Običajno ne posluša nikogar, a z njim je drugače. Zdaj želi ponosno pokazati svojih 67 let in se ne trudi izgledati 27. Zato se zdaj bolj poslužuje stvari, ki osvežijo obraz, kot pa popravkov," je povedal vir blizu pevke.

madonna pevka akeem morris sprehod zveza
ssecnik
30. 09. 2025 17.41
Me bodo brisali,tko da ne bom napisal nič.
