Madonna s fantom in petimi otroki žurala v Maroku: 'Oživela sem'

Madonna je na družbenem omrežju delila nekaj utrinkov iz Maroka, kjer je z otroki in fantom preživela počitniške dneve. 67-letnica v teh dneh ni le počivala, druščina si je privoščila tudi razkošno zabavo, svoje sledilce pa je presenetila z objavo fotografij, na katerih je tudi sin Rocco, ki ga ima z režiserjem Guyjem Ritchiejem.
Na prvi fotografiji galerije, ki jo je delila, kraljica popa pozira z iztegnjenim jezikom in nazdravlja proti objektivu, na naslednji pa so se ji pridružili še družinski člani, ki so skupaj odpotovali v puščavo. Najbolj je presenetila z objavo fotografij 25-letnega sina Rocca, ki se le redko pojavlja v njeni družbi.
Zvezdnica je pozirala tudi s svojim 29-letnim partnerjem Akeemom, na fotografiji pa si par nazdravlja in ob tem zre drug drugemu v oči. S pevko so v Maroko odpotovali tudi 20-letni sin David, 19-letna Mercy in 13-letni dvojčici Stella ter Estere. Na fotografijah je manjkala le Madonnina najstarejša hči Lourdes Leon.
