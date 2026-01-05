Naslovnica
Madonna s fantom in petimi otroki žurala v Maroku: 'Oživela sem'

Maroko, 05. 01. 2026 13.57 pred 13 minutami 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Madonna

Madonna je konec starega in začetek novega leta dočakala v družbi svojih najdražjih. Kraljica popa je uživala v Maroku, kjer se je zabavala s fantom Akeemom Morrisom in petimi od svojih otrok, sledilce na družbenem omrežju pa razveselila s fotografijami, ki jih je delila.

Madonna je na družbenem omrežju delila nekaj utrinkov iz Maroka, kjer je z otroki in fantom preživela počitniške dneve. 67-letnica v teh dneh ni le počivala, druščina si je privoščila tudi razkošno zabavo, svoje sledilce pa je presenetila z objavo fotografij, na katerih je tudi sin Rocco, ki ga ima z režiserjem Guyjem Ritchiejem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na prvi fotografiji galerije, ki jo je delila, kraljica popa pozira z iztegnjenim jezikom in nazdravlja proti objektivu, na naslednji pa so se ji pridružili še družinski člani, ki so skupaj odpotovali v puščavo. Najbolj je presenetila z objavo fotografij 25-letnega sina Rocca, ki se le redko pojavlja v njeni družbi.

Preberi še Madonna in Guy Ritchie prvič po 17 letih skupaj v javnosti

Zvezdnica je pozirala tudi s svojim 29-letnim partnerjem Akeemom, na fotografiji pa si par nazdravlja in ob tem zre drug drugemu v oči. S pevko so v Maroko odpotovali tudi 20-letni sin David, 19-letna Mercy in 13-letni dvojčici Stella ter Estere. Na fotografijah je manjkala le Madonnina najstarejša hči Lourdes Leon.

madonna maroko otroci fant počitnice fotografije

Igralka Evangeline Lilly po udarcu v glavo utrpela možganske poškodbe

