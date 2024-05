Madonna se je razšla s 30-letnim partnerjem

"Med njima ni zamer, še vedno sta naklonjena drug drugemu. Trenutno njuno razmerje ni mogoče, saj se je vse skupaj ohladilo, a ostajata prijatelja," je še povedal vir. Zvezdnico so marca 2023 prvič opazili med navijanjem na eni od njegovih boksarskih tekem v New Yorku, vir pa je takrat za Page Six dejal: "Madonna se ne sestaja z zgubami. Videti je res dobro."

Pevka je le nekaj dni pozneje potrdila njuno zvezo, ko je na družbenem omrežju objavila fotografijo, na kateri sta oba zamaskirana in oblečena v črno, a si delita poljub."Morilca, ki se zabavata," je pripisala, kmalu za tem pa so se pojavile govorice, da je celotna zveza prirejena in ni resnična, saj naj bi zvezdnica tako skušala pomagati mlademu športniku in promovirati njegovo telovadnico.