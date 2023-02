Madonna se je z objavo fotografije iz mladosti poklonila pokojnemu bratu

Nekaj dni po novici, da je umrl Anthony Ciccone, se je oglasila pevka Madonna in se z objavo fotografije poklonila svojemu pokojnemu bratu. V zgodbi na svojem Instagramu je objavila črno-belo fotografijo iz mladosti, ob kateri je pripisala, da se mu zahvaljuje, da jo je navduševal in spoznal s priznanimi glasbeniki. Z bratom sta bila leta v nekoliko napetem odnosu, a mu je zvezdnica vseeno plačala terapije v rehabilitacijskem centru za odvajanje od alkohola.

"Hvala, ker si me kot mlado dekle navdušil in predstavil Charlieju Parkerju in Milesu Davisu," je ob črno-belo fotografijo iz mladosti, na kateri je skupaj s svojim pokojnim bratom Anthonyjem Cicconejem, zapisala Madonna. S tem se je poklonila svojemu najstarejšemu sorojencu, ki je umrl 25. februarja.

Madonna se je z objavo črno-bele fotografije iz mladosti poklonila pokojnemu bratu. FOTO: Instagram story

Obenem se mu je zahvalila tudi za to, da jo je seznanil z religijama budizma in taoizma ter pisatelji Charlesom Bukowskim, Richardom Brautiganom in Jackom Kerouacom. "Posadil si veliko pomembnih semen," je metaforično še zapisala kraljica popa o bratu, katerega vzrok smrti ni znan.