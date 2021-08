Madonna rojstni dan praznovala obkrožena z družino

Madonna s svojim 36 let mlajšim partnerjem.

Kraljica popa je stara 63 let. Svoj praznik je obeležila skupaj s svojimi otroki, fantom Ahlamalikom Williamsom in bližnjimi prijatelji. Utrinke druženja je Madonna delila na Instagramu s svojimi sledilci, teh ima kar 16,3 milijona. "Naj se zabava začne," je zapisala ob nekaj prazničnih emotikonih. Pevka je objavila kar deset fotografij z zabave. Na prvi pozira sama, v svetlomodri obleki z rožnatim vzorcem, na njej pa je videti zelo mladostno. Na drugi fotografiji skupaj s svojim 27-letnim izbrancem liže sladoled, na zadnji pa sta fotografirana v hrbet, medtem ko se sprehajata z roko v roki.

Na preostalih rojstnodnevnih utrinkih so Madonnini otroci, na enem pevka z roko objema svojega 21-letnega sina Rocca, na drugih pa je objavila portretno fotografijo svoje 24-letne hčere Lourdes in 15-letnega sina Davida. Priložila je tudi ljubko fotografijo svojih najmlajših hčera, 8-letne Estere in Stelle, ki pozirata skupaj z dvema prijateljicama.

V komentarjih so zvezdnici čestitali številni zvezdniki, med njimi modna oblikovalka Donatella Versace in ameriška voditeljica Kelly Ripa.

Pred nekaj dnevi je praznoval pevkin sin Rocco, ki ga ima skupaj z režiserjem Guyem Ritchijem. Tudi za njegov praznik je na družbenem omrežju objavila galerijo fotografij, s katerimi se je poklonila svojemu najstarejšemu sinu. "Rada te imam do lune in nazaj," je zapisala v objavi, kjer je delila nekatere še nevidene fotografije z njunih potovanj.