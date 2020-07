Madonna svojega 25-letnega fanta peljala na srečanje z bivšim možem

Madonna s fantom, Guy z ženo in otroci so se srečali v Londonu.

Madonna ni več na bojni nogi z nekdanjim možem Guyem Ritchiejem, s katerim sta se razšla leta 2008. Guy in Madonna imata dva sinova, trenutno pa sta srečno zaljubljena, vsak v svoji novi zvezi. Madonna je zdaj v zvezi s 36 let mlajšim plesalcem Ahlamalikom Williamsom, 51-letni Guy pa je poročen z 38-letno manekenko Jacqui Ainsley, s katero ima kar štiri otroke.

Nekdanja zakonca sta se srečala pred galerijo v Londonu in po fotografijah sodeč, so bili vsi zelo dobro razpoloženi. Niti Guy niti Madonna nista imela maske, nihče od vesele druščine pa se ni branil bližnjih stikov z znanci.

Sicer so v zadnjih letih pevko in filmskega režiserja le redko videli skupaj, saj sta bila kar nekaj časa na bojni nogi. Nekdanja zakonca imata 19-letnega sina Rocca in 14-letnegaDavida.

Njun razhod izpred 12 let je bil precej turbulenten, med drugim je Madonna izgubila skrbništvo nas sinom Roccom, ki naj bi sam izrazil željo, da bi raje živel z očetom.