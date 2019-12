Madonna zaradi nekdanjega moža tik pred prazniki na sodišču

Madonna in Guy Ritchie sta bila poročena od leta 2000 do 2008.

Glasbenica in filmski režiser sta se po osmih letih zakona ločila leta 2008, skupaj pa imata sva sinova: 19-letnega Rocca in posvojenega 14-letnega Davida Banda. Zaradi slednjega pa sta se nekdanja zakonca v preteklosti na sodišču prerekala glede skrbništva.

50-letni Ritchie, ki je zakon z nekdanjo soprogo označil za telenovelo, je zdaj poročen z Jacqui Ainsley in imata skupaj tri otroke. 61-letna Madonna, ki jo tuji mediji v zadnjem času povezujejo z njenim 26-letnim plesalcem Ahlamalikom Williamsom, pa ima še štiri otroke.

V nedeljo pa je Madonna le dve uri pred začetkom koncerta v Miamiju svoj nastop odpovedala in kasneje na Instagramu pojasnila, da je zaradi predhodne poškodbe v nepopisnih bolečinah. Pevka namreč pred nastopom do enega od odrov spleza po lestvi in je tako oboževalcem dejala, da je bila zaradi bolečin v solzah. Oboževalcem se je tudi opravičila in jim zaželela lepe praznike.