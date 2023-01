Madonna: Trudim se razumeti, kako biti mati

"Odraščati ob mami, kot sem jaz, je velik izziv. To je bila najtežja bitka," je povedala zvezdnica v intervjuju, objavljenem v treh evropskih različicah revije Vanity Fair. Pevka, ki ima 26-letno hčerko Lourdes, 22-letnega Rocca, 17-letnega Davida, 16-letno Mercy in 10-letni dvojčici Estere in Stello, dodaja: "Še danes se trudim razumeti, kako biti mati in opraviti svoje delo."

"Ne glede na to, kdo ste, je imeti otroke in jih vzgajati prava umetnost. In oni ne pridejo s priročnikom, učiti se moraš iz lastnih napak. To je poklic, ki zahteva veliko časa, a je tudi zelo izčrpavajoče, saj nikoli ni počitka," je opisala materinsko vlogo Madonna, ki je sicer uživala v tem, ko je svoje otroke opazovala pri tem, kako je vsak med njimi odkril svojo kreativno plat in izhajal iz svoje avtentičnosti.