Pariški teden mode: Zvezdnici ukradli pozornost s kajenjem

Tudi letošnji pariški teden mode privablja v francosko prestolnico zvezdnike z vseh vetrov ter je središče modnega in popkulturnega dogajanja. Pozornost na modni reviji Saint Laurenta za sezono pomlad/poletje 2027 pa sta sveži kolekciji ukradli pevki Madonna in Charli XCX. Na družbenih omrežjih je namreč začel krožiti posnetek, na katerem vidimo zvezdnici v prvi vrsti, ki si privoščita cigareto, ter ju nemudoma obkolijo fotografske bliskavice.

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Modna revija, ki jo je pripravil kreativni direktor Anthony Vaccarello, je sicer potekala v pariškem muzeju Bourse de Commerce. Posebnost modnega spektakla je bila umetniška instalacija japonske umetnice Fujiko Nakaya, ki je prostor napolnila z gosto meglo iz vodne pare in ustvarila skoraj filmsko kuliso za predstavitev kolekcije. To je Vaccarello uporabil kot ključni del pripovedi o zadržanosti kot obliki zapeljevanja. Kolekcijo so zaznamovala poudarjena ramena na podolgovatih jaknah iz lahkih materialov, pogosto okrašenih z gumbi, okrašenimi z dragulji. Nekatere jakne so kombinirane le z usnjenim spodnjim perilom namesto hlač.

icon-chevron-right 1 2 icon-chevron-right Fujiko Nakaya Profimedia

Fujiko Nakaya Profimedia



Poleg Madonne je bilo v prvi vrsti moč opaziti tudi Kate Moss, Charli XCX, Joeja Alwyna, Austina Butlerja, Ramija Maleka in številne druge znane obraze iz sveta mode, glasbe in filma.

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