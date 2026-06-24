Pariški teden mode: Zvezdnici ukradli pozornost s kajenjem

Tudi letošnji pariški teden mode privablja v francosko prestolnico zvezdnike z vseh vetrov ter je središče modnega in popkulturnega dogajanja. Pozornost na modni reviji Saint Laurenta za sezono pomlad/poletje 2027 pa sta sveži kolekciji ukradli pevki Madonna in Charli XCX.
Na družbenih omrežjih je namreč začel krožiti posnetek, na katerem vidimo zvezdnici v prvi vrsti, ki si privoščita cigareto, ter ju nemudoma obkolijo fotografske bliskavice.
Modna revija, ki jo je pripravil kreativni direktor Anthony Vaccarello, je sicer potekala v pariškem muzeju Bourse de Commerce. Posebnost modnega spektakla je bila umetniška instalacija japonske umetnice Fujiko Nakaya, ki je prostor napolnila z gosto meglo iz vodne pare in ustvarila skoraj filmsko kuliso za predstavitev kolekcije. To je Vaccarello uporabil kot ključni del pripovedi o zadržanosti kot obliki zapeljevanja. Kolekcijo so zaznamovala poudarjena ramena na podolgovatih jaknah iz lahkih materialov, pogosto okrašenih z gumbi, okrašenimi z dragulji. Nekatere jakne so kombinirane le z usnjenim spodnjim perilom namesto hlač.
Poleg Madonne je bilo v prvi vrsti moč opaziti tudi Kate Moss, Charli XCX, Joeja Alwyna, Austina Butlerja, Ramija Maleka in številne druge znane obraze iz sveta mode, glasbe in filma.
Odzivi na Madonnino kajenje pričakovano mešani
Nekateri so zapisali, da lahko takšno potezo izpelje le Madonna, ki že desetletja gradi podobo umetnice, ki rada krši pravila in provocira. Drugi so opozorili, da kajenje na modnih dogodkih danes ni več tako običajno kot nekoč ter da je zvezdnica ponovno poskrbela za trenutek, o katerem se govori bolj kot o sami modi. Več tujih medijev je dogodek označilo za enega najbolj viralnih trenutkov prvega dne pariškega tedna mode in drzno uverturo v dogajanje, ki sledi.
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