Madonna uživa s 26-letnim plesalcem

61-letna kraljica popa Madonna je med turnejo naredila krajši odmor in se s 23-letno hčerko Lourdester dvojčicama Stello inEstherustavila v Miamiju. Seveda so jo opazili tudi paparaci in v objektiv jim je uspelo ujeti tudi 26-letnega plesalca Ahlamalika Williamsa in to ravno v trenutku, ko sta si z zvezdnico izmenjevala nežnosti. Mladenič jo je namreč masiral, Madonna pa se je nato nanj nežno naslonila.