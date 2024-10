Madonna v Parizu na ogledu sinove umetniške razstave: Popoln protistrup za žalost

Madonna je na družbenem omrežju delila redek vpogled v življenje sina Rocca Ritchieja . Pevka se je mudila v Parizu, kjer je podprla umetniško razstavo svojega 24-letnega sina. 66-letnica je delila galerijo fotografij. Ponosna mama je pozirala med njegovimi umetninami ter mu ljubezen izkazovala z objemi. "Oddih v Parizu, kjer sem si ogledala razstavo mojega sina Rocca 'The Tourist' in obiskala prijatelje. Popoln protistrup za žalost!" je pripisala fotografijam. Pevka se je srečala tudi z ženo modnega oblikovalca Ricka Owensa Michele Lamy .

Aprila je glasbenica prav tako obiskala Ritchiejevo razstavo z naslovom Pack a Punch v Miamiju. Pridružili so se ji tudi ostali otroci. Mlajši sin David, hči Mercy in dvojčici Stella in Estere."Tako vesela, da imam prosto noč in da uživam v najnovejši zbirki slik mojega sina Rocca, imenovani 'Pack A Punch', ki so jo navdihnili borci Muay Thai," je zapisala v objavi, posvečeni njenemu sinu na Instagramu.

Zvezdnica je o svoji umetniški družini spregovorila pred meseci tudi za revijo W. Magazine."Ko grem na turnejo, mi nič ne osrečuje bolj kot dejstvo, da vsi delamo na isti predstavi in skupaj ustvarjamo čarovnijo," je dejala in dodala: "Seveda sem njihova mama, zato si gremo včasih na živce. Smo družina umetnikov, vendar smo tudi družina in to se zgodi."