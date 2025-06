Madonna v rojstnodnevnem voščilu očetu: Živi, dokler kolesa ne odpadejo!

Madonna praznuje očetov 94. rojstni dan. Zvezdnica je na družbenih omrežjih objavila video in fotografije iz praznovanja, ob njih pa delila zapis, v katerem se je poklonila Silviu Cicconeju. Pevka, ki je ena od njegovih šestih otrok, je v pripisu razkrila, da ima njen oče še vedno dober smisel za humor in veliko volje, da vsako jutro vstane iz postelje in izkoristi dan.

Silvio Ciccone je dopolnil 94 let. Oče pevke Madonne, katere pravo ime je Madonna Louise Ciccone, je praznoval v krogu družine, njegova 66-letna zvezdniška hči pa je na družbenem omrežju delila fotografije in posnetek, na katerem je svojim sledilcem pokazala, kako so obeležili ta poseben dan.

Na prvi fotografiji, ki jo je objavila na X, pevka stoji ob očetu, ki sedi za mizo, pred njim pa je kos torte, v katero je že zapičil vilico. V ozadju je videti balone v obliki števila 94 in pisane trakove, ki visijo s stropa. Na drugi je samo oče, ki s sončnimi očali in kapo s ščitnikom sedi na sončni terasi, ob njem pa je hojica.

"V svojem življenju je preživel številne vojne in izgube, še vedno pa ima smisel za humor in močno voljo, da vsako jutro vstane iz postelje in izkoristi dan. Ko ljudje mojega očeta vprašajo, kdaj se misli upokojiti, je njegov odgovor vedno enak, da bo delal, dokler mu kolesa ne odpadejo," je zapisala zvezdnica in dodala, da ima to lastnost tudi ona.