Madonna v viralnem videu zaplesala z 38 let mlajšim fantom

Madonna je znova dokazala, da kljub svojim 67 letom še naprej prekipeva od mladostne energije. Na svojem TikTok profilu je objavila video, v katerem skupaj s svojim 29-letnim partnerjem Akeemom Morrisom zapleše viralni ples na naslovno skladbo filma Spuži Kvadratnik: Lov na kvadrohlače.
Kraljica popa v posnetku stoji pred Morrisom, ki zgoraj brez pokaže mišice, nato pa se vlogi zamenjata in tudi glasbena ikona dokaže, da svoje, zdaj že legendarne kondicije še zdaleč ni izgubila.
Romanca med slavno umetnico in na Jamajki rojenim nogometašem naj bi se začela leta 2024, ko se je Madonna razšla z boksarjem Joshem Popperjem. Od takrat se 29-letnik redno pojavlja ob zvezdnici, kljub temu, da mnogi problematizirajo njuno razliko v letih, ki znaša kar 38 let.
