Tuja scena

Madonna v viralnem videu zaplesala z 38 let mlajšim fantom

05. 02. 2026 12.10

Avtor:
Alen Podlesnik
Madonna in Akeem Morris na letališču JFK v New Yorku

Kraljica popa je tudi pri svojih 67 letih polna mladostne energije. S fantom Akeemom Morrisom sta tokrat zaplesala viralni 'Spongebob' ples, v katerem sta pokazala svoji izklesani telesi in dokazala, da sledita trendom.

Madonna je znova dokazala, da kljub svojim 67 letom še naprej prekipeva od mladostne energije. Na svojem TikTok profilu je objavila video, v katerem skupaj s svojim 29-letnim partnerjem Akeemom Morrisom zapleše viralni ples na naslovno skladbo filma Spuži Kvadratnik: Lov na kvadrohlače.

Madonna in Akeem Morris
Madonna in Akeem Morris
FOTO: TikTok

Kraljica popa v posnetku stoji pred Morrisom, ki zgoraj brez pokaže mišice, nato pa se vlogi zamenjata in tudi glasbena ikona dokaže, da svoje, zdaj že legendarne kondicije še zdaleč ni izgubila.

Romanca med slavno umetnico in na Jamajki rojenim nogometašem naj bi se začela leta 2024, ko se je Madonna razšla z boksarjem Joshem Popperjem. Od takrat se 29-letnik redno pojavlja ob zvezdnici, kljub temu, da mnogi problematizirajo njuno razliko v letih, ki znaša kar 38 let.

madonna akeem morris spuži kvadratnik

Voditeljica roti ugrabitelje, naj izpustijo mamo, pomoč obljubil Trump

Morgoth
05. 02. 2026 13.08
🤮🤢
+2
2 0
ata_jez
05. 02. 2026 12.59
Njen fantek ni mladoleten, a je isti letnik kot njena hči 😁
+2
2 0
