Madonna v viralnem videu zaplesala z 38 let mlajšim fantom

Madonna je znova dokazala, da kljub svojim 67 letom še naprej prekipeva od mladostne energije. Na svojem TikTok profilu je objavila video, v katerem skupaj s svojim 29-letnim partnerjem Akeemom Morrisom zapleše viralni ples na naslovno skladbo filma Spuži Kvadratnik: Lov na kvadrohlače.

Madonna in Akeem Morris FOTO: TikTok

Kraljica popa v posnetku stoji pred Morrisom, ki zgoraj brez pokaže mišice, nato pa se vlogi zamenjata in tudi glasbena ikona dokaže, da svoje, zdaj že legendarne kondicije še zdaleč ni izgubila.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke