Madonna večerjala gola, sledilci nad tem niso navdušeni

Madonna je ena od zvezdnikov, ki skozi celotno kariero znala pritegniti pozornost tako z glasbo kot tudi s šokantnim obnašanjem. Z zadnjim vztraja še danes, le da njeni oboževalci niso več tako prepričani, da ji to koristi. Zvezdnica je na primer pred kratkim na družbenem omrežju objavila fotografije, na katerih gola večerja, sledilci pa so njeno obnašanje označili za neprimerno in celo nagnusno.