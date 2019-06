Madonna: Weinstein je tudi z menoj prekoračil mejo dobrega okusa

Razvpiti filmski mogul Harvey Weinsteinje bil dolga leta eden najmočnejših producentov v Hollywoodu, preden se je njegov imperij začel sesuvati. Več kot deset žensk, med njimi tudi igralke Ashley Judd, Rose McGowanin Gwyneth Paltrow, se je oglasilo, da jih je spolno zlorabil in so ga obtožile različnih spolnih prestopkov konec leta 2017.

Od takrat naprej so mu sodili za posilstvo in druge spolne zlorabe v New Yorku, medtem ko preiskave potekajo tudi v Los Angelesu in Londonu, pa se bo sojenje nadaljevalo septembra letos.

Dejstvo je, da je tudi Madonnina filma, dokumentarecTruth or Dare (In Bed With Madonna) iz leta 1991 in W. E., njen režijski prvenec, distribuiralo Weinsteinovo produkcijsko podjetje. Zdaj je svoj lonček pristavila še sama in dejala, da se je zavedala njegovega ugleda in da je z njegove strani doživela neprimerno obnašanje.

"Harvey je tudi pri meni prekršil številne meje in bil izjemno spolno spogledljiv, ko sva sodelovala; takrat je bil poročen in me zato to res ni zanimalo," je pevka povedala v intervjuju za The New York Times.