Madonna z berglo zapustila bolnišnico

Ameriška pevka Madonna še vedno okreva po poškodbi kolena. Potem ko je na enem od marčevskih nastopov v okviru svoje turneje Madame X Tour med izvajanjem ene od pesmi med koreografijo zgrešila stol in padla, se poškodba še ni zacelila. Po padcu je dejala, da se počuti kot "zlomljena lutka, ki jo pokonci držita trak in lepilo". Takrat si je vzela potreben čas za počitek.

Odkar je bila po svetu razglašena epidemija zaradi koronavirusa, je zvezdnica karanteno preživljala doma in je ni bilo na spregled v javnosti. Vse do zdaj, ko so jo v objektiv ujeli, ko je zapuščala zasebno bolnišnico King Edward VII's Hospital v Londonu. Čeprav je nosila klobuk in sončna očala, se ji ni uspelo izogniti fotografskim bliskavicam. Veliko pozornosti je seveda pritegnila tudi bergla, ki ji je bila med hojo v oporo, da je lažje prišla do avtomobila.

61-letnico težave s koleni ter kolki spremljajo že dlje časa, zagotovo pa k okrevanju ne pripomorejo niti njeni številni zaporedni koncerti v času turneje, ki je precej dolga.