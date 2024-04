Madonna z družino pozirala na odprtju sinove razstave

Madonna ni samo kraljica popa, je tudi ponosna mati. Zvezdnica se je nedavno udeležila prve samostojne razstave sina Rocca Ritchieja , ki ga ima iz zakona z režiserjem Guyjem Ritchijem , od koder je na družbenem omrežju delila tudi nekaj foto utrinkov. Ob njima so pozirali še drugi pevkini otroci, večer v Miamiju pa je bil tudi uspešen, saj je 23-letniku uspelo prodati kar nekaj razstavljenih del, za katera so ljubitelji umetnosti odšteli 23 tisočakov za vsakega.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Srečna sem, da sem si privoščila prost večer, da sem lahko uživala v novi razstavi del svojega sina Rocca z naslovom Pack A Punch, ki jo je navdihnil tajski boks. Zelo sem ponosna," je pripisala ob fotografijah.

Madonna je sicer pritegnila pozornost v zelenem hlačnem kostimu, na glavo pa si je poveznila kavbojski klobuk. Celoten videz je dopolnila s številnimi verižicami. Na prvi od fotografij je 65-letnica pozirala skupaj s sinom, ki mu je položila roko okoli ramen, v ozadju pa je eno od njegovih del. Na drugi fotografiji so se jima pridružili še 18-letni David Banda, 18-letna Mercy James in 11-letni dvojčici Stella in Estere, štirje od njenih šestih otrok. 27-letna Lourdes se odprtja razstave ni udeležila.