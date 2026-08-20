Madonna z družino praznovala svoj 68. rojstni dan

Madonna je 68. rojstni dan obeležila v družbi petih od svojih šestih otrok, vsi skupaj pa so letos odpotovali v Grčijo. "Moj rojstni dan je! Jej, moli, ljubi, pij, pleši, lomi krožnike, hrani mačke!" je ob fotografijah praznovanja pripisala zvezdnica, ki je minulo leto za to priložnost odpotovala v Italijo.

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Med komentarji so se zvrstile čestitke oboževalcev in tudi njenih slavnih prijateljev, med katerimi so bili igralka Selma Blair, kraljica preobleke Pabllo Vittar in igralki Debi Mazar ter Kelly Ripa, ki ji je čestitala kar v grščini.