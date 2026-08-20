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Tuja scena

Madonna z družino praznovala svoj 68. rojstni dan

Krf, 20. 08. 2026 18.46 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Madonna

Madonna je z družino na grškem otoku Krf praznovala 68. rojstni dan. Kraljica popa je na družbenem omrežju delila fotografije, na katerih je pokazala, da je dobila tudi torto v obliki srca, za to priložnost pa je oblekla ekstravagantno obleko modne hiše Dolce & Gabbana, ki so jo nedavno šele predstavili na modni reviji.

Madonna je 68. rojstni dan obeležila v družbi petih od svojih šestih otrok, vsi skupaj pa so letos odpotovali v Grčijo. "Moj rojstni dan je! Jej, moli, ljubi, pij, pleši, lomi krožnike, hrani mačke!" je ob fotografijah praznovanja pripisala zvezdnica, ki je minulo leto za to priložnost odpotovala v Italijo.

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Med komentarji so se zvrstile čestitke oboževalcev in tudi njenih slavnih prijateljev, med katerimi so bili igralka Selma Blair, kraljica preobleke Pabllo Vittar in igralki Debi Mazar ter Kelly Ripa, ki ji je čestitala kar v grščini.

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Tudi letos je z družino na praznovanje pripotoval pevkin partner, 30-letni Akeem Morris, s katerim sta par od leta 2024. Madonna je tradicijo praznovanj v tujini začela že pred leti. Leta 2023 je to bilo na Portugalskem, ena od ljubših pa ji je Italija, kjer si je za rojstnodnevne destinacije izbrala že Sicilijo, Portofino in Torino.

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