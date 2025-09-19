Svetli način
Madonna z drznimi fotografijami sporočila vrnitev k nekdanji založbi

Los Angeles, 19. 09. 2025

K.Z.
Madonna se po desetletju vrača k nekdanji glasbeni založbi in je z objavo drznih fotografij, s katerimi je le malo prepustila domišljiji, napovedala nov album za leto 2026. 67-letna pevka je na družbenem omrežju delila fotografije, na katerih pozira na vzmetnici, oblečena v prosojno svileno kombinežo s čipko, okoli vratu pa nosi rožni venec.

Madonna tudi pri skoraj 70 letih ostaja drzna. Zvezdnica je vrnitev k nekdanji glasbeni založbi in izid novega albuma, ki bo izšel prihodnje leto, napovedala z drznimi fotografijami, na katerih pozira z razklenjenimi nogami, oblečena v skoraj prozorno kombinežo in zlate salonarje, ki jih je nosila tudi oktobra 2005, ko je promovirala album Confessions on a Dance Floor.

"Skoraj dve desetletji pozneje se pri Warner Records počutim kot doma! Nazaj h glasbi, nazaj na plesišče in nazaj tja, kjer se je vse začelo! COADF- P. 2! 2026," je zapisala v objavi in napovedala drugi del albuma Confessions on a Dance Floor.

Zvezdnico, ki je trenutno v zvezi z 29-letnim nogometašem Akeemom Morrisom, naj bi prav ta prepričal, da ne potrebuje polnil in drugih lepotnih popravkov, zaradi katerih je postala tarča številnih negativnih komentarjev, ki so se pojavili po letu 2023. "Začela je poslušati Akeema, ki ji govori, da je lepa. Običajno ne posluša nikogar, a z njim je drugače. Sedaj želi ponosno pokazati svojih 67 let in se ne trudi izgledati 27. Zato se sedaj bolj poslužuje stvari, ki osvežijo obraz, kot popravkov," je povedal vir blizu pevke.

Madonna je 67. rojstni dan avgusta praznovala v Italiji, kjer so se ji pridružili Morris in nekateri njeni otroci. Pevko z mladim nogometašem sicer povezujejo od julija 2024, ko je prvič na družbenem omrežju delila njune skupne fotografije.

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sventevith
19. 09. 2025 10.30
Po fotkah sodeč, to sploh niso ljudje.
ODGOVORI
0 0
