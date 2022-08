Madonna z dvojčicama na Siciliji praznovala rojstni dan

Madonna je 64. rojstni dan praznovala v družbi svojih najdražjih. Kraljica popa je pred dnevi s prijatelji in dvojčicama Estere in Stello odpotovala na Sicilijo, kjer je praznovala rojstni dan. Pevka je nekaj utrinkov delila tudi s svojimi sledilci na družbenem omrežju Instagram, med njimi pa je bila tudi fotografija z njenima 10-letnicama.

Madonna je pred kratkim praznovala svoj 64. rojstni dan, za kraj zabave pa je izbrala Sicilijo. Tja je odpotovala v družbi prijateljev in najmlajših članic družine, 10-letnih dvojčic Estere in Stello. Zvezdnica je nekaj utrinkov delila tudi s svojimi sledilci na družbenem omrežju Instagram, oboževalci pa so bili navdušeni.

icon-expand Madonna z dvojčicama FOTO: Instagram

"Kraljice Sicilije," je pripisala ob galeriji desetih fotografij, na katerih sta tudi dvojčici, ki so oblečene v enake obleke z belo-modrim vzorcem, deklici sta videz dopolnili z naglavnima obročkoma, pevka pa je nosila moder klobuk. Madonna je sicer še mati 16-letnega Davida Bande in 22-letnega Rocca, ki ju ima z nekdanjim možem Guyjem Ritchiejem, ima pa še 16-letno hči Mercy James in 25-letno Lourdes Leon, ki jo ima z nekdanjim možem, Carlosom Leonom.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

To pa ni bilo edino praznovanje, ki ga je družina obeležila v zadnjih dneh. 22. rojstni dan je praznoval tudi njen sin Rocco Ritchie, zvezdnica je ob tej priložnosti na družbenem omrežju zapisala: "Od enega leva drugemu. Vse najboljše Rocco." Delila je tudi nekaj fotografij, med katerimi je tudi tista, na kateri mati in sin pozirata v družbi dveh glasbenikov in nazdravljata. Tudi na Roccovem praznovanju sta bili prisotni dvojčici.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke