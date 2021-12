Madonna z otroki in fantom že okrasila božično drevo

Madonna je na družbenem omrežju Instagram delila videoposnetek svoje družine, ki jo je že povsem zajelo praznično vzdušje. Zvezdnica je skupaj z otroki in fantom praznovala zadnji večer hanuke, skupaj pa so tudi že postavili božično drevo in ga okrasili. Vse to so seveda naredili v slogu, oblečeni v zelene kostume škratov, krašenje pa so pospremili s petjem.

Praznično vzdušje je v Madonninem domu že močno prisotno. 63-letnica je na družbenem omrežju Instagram s svojimi sledilci delila videoposnetek, na katerem s svojimi štirimi otroki in fantom Ahlamalikom krasi božično drevo. Madonna, David, Mercy, James ter dvojčici Stella in Estere so se za to priložnost oblekli v kostume iz filma Škrat, med krašenjem pa so peli pesem Last Christmas dua Wham.

icon-expand Madonna je z otroki in fantom že okrasila božično drevo. FOTO: Instagram

"Naj vam povem nekaj o božiču: to je najboljši čas v letu," na začetku posnetka pove Madonnin 16-letni sin David, ki ga ima iz zveze z režiserjem Guyem Ritchiejem. Pridružil se jim je tudi zvezdničin fant Ahlamalik Williams, ki je prav tako nosil škratovski kostum. "Sem neroden škrat in mislim, da smo drevesce poškropili s preveč umetnega snega. Kljub temu smo se zabavali ob praznovanju zadnjega dne hanuke in okrasili božično drevo," je ob videu pripisala Madonna.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Stvar je taka, da je bil Jezus jud, krašenje drevesa pa je poganski ritual. A sploh kdo ve, kdaj se je Jezus v resnici rodil? Življenje je skrivnostno, zato sprejmimo vse vere in rituale, ki nas osrečujejo, mi pa se bolj osredotočamo na dajanje kot prejemanje," je še zapisala zvezdnica, ki je delila še nekaj fotografij, na katerih je okrašeno božično drevo, sebe in otroke pa poimenovala 'slabi škratje'.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke