Madonna za pogrešan kostum s Coachelle ponuja nagrado

Madonna je drugi vikend festivala Coachella kot gostja presenečenja stopila na oder v sklopu nastopa Sabrine Carpenter, po koncertu pa je kraljica popa na družbenem omrežju sporočila, da je izginil eden od njenih kostumov, ki jih je tisti večer nosila. "To niso le oblačila, to je del moje zgodovine," je na družbenem omrežju zapisala zvezdnica, ki je najditelju ponudila nagrado.

Med pogrešanimi oblačili so jakna vijolične barve, korzet in obleka. "Upam in molim, da bo te kose našla prijazna duša in se oglasila moji ekipi," je še zapisala zvezdnica, ki je omenjeni kostum z visokimi škornji nosila že pred 20 leti, ko je nastopala na tem istem festivalu.

"Je kot sklenjen krog, kar mi veliko pomeni," je občinstvu med nastopom z mlajšo kolegico povedala Madonna, ki je sledilcem sporočila, da pogreša še nekaj drugih kosov oblačil iz istega obdobja. Izjavo o pogrešanih oblačilih je podala tudi policija, ki je sporočila, da poleg oblačil manjkajo tudi kosi nakita, nazadnje pa so jih videli naložene na vozilu, s kakršnimi se običajno vozijo po golf igrišču. "Nimamo dokazov, da so vrečke namenoma ukradli," so zapisali in dodali, da bi te lahko z vozila padle, ko se je to premikalo proti zvezdničinemu avtobusu.