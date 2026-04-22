Madonna za pogrešan kostum s Coachelle ponuja nagrado

Los Angeles, 22. 04. 2026 19.59

K.Z.
Madonna je na družbenem omrežju sporočila, da za kostum, ki ga je minuli vikend nosila med nastopom na Coachelli, najditelju ponuja nagrado. Vintage oblačila in nakit so izginili po tem, ko se je zvezdnica vrnila z odra, izginule stvari pa pomaga iskati tudi policija.

Madonna je drugi vikend festivala Coachella kot gostja presenečenja stopila na oder v sklopu nastopa Sabrine Carpenter, po koncertu pa je kraljica popa na družbenem omrežju sporočila, da je izginil eden od njenih kostumov, ki jih je tisti večer nosila. "To niso le oblačila, to je del moje zgodovine," je na družbenem omrežju zapisala zvezdnica, ki je najditelju ponudila nagrado.

Med pogrešanimi oblačili so jakna vijolične barve, korzet in obleka. "Upam in molim, da bo te kose našla prijazna duša in se oglasila moji ekipi," je še zapisala zvezdnica, ki je omenjeni kostum z visokimi škornji nosila že pred 20 leti, ko je nastopala na tem istem festivalu.

"Je kot sklenjen krog, kar mi veliko pomeni," je občinstvu med nastopom z mlajšo kolegico povedala Madonna, ki je sledilcem sporočila, da pogreša še nekaj drugih kosov oblačil iz istega obdobja. Izjavo o pogrešanih oblačilih je podala tudi policija, ki je sporočila, da poleg oblačil manjkajo tudi kosi nakita, nazadnje pa so jih videli naložene na vozilu, s kakršnimi se običajno vozijo po golf igrišču. "Nimamo dokazov, da so vrečke namenoma ukradli," so zapisali in dodali, da bi te lahko z vozila padle, ko se je to premikalo proti zvezdničinemu avtobusu.

Razlagalnik

Coachella, s polnim imenom Coachella Valley Music and Arts Festival, je eden najbolj znanih in vplivnih glasbenih festivalov na svetu, ki se vsako leto odvija v puščavi Colorado v Kaliforniji. Ustanovljen je bil leta 1999 in je znan po tem, da gosti najodmevnejša imena iz sveta rocka, popa, hip-hopa in elektronske glasbe. Poleg glasbe je festival postal tudi globalna modna platforma, kjer se postavljajo trendi, zato so kostumi in videz nastopajočih ter obiskovalcev pogosto deležni velike pozornosti medijev.

Madonna (polno ime Madonna Louise Ciccone) je ameriška pevka, tekstopiska in igralka, ki je svojo kariero začela v zgodnjih 80. letih prejšnjega stoletja. Naziv 'kraljica popa' si je prislužila zaradi svoje neverjetne sposobnosti nenehnega spreminjanja glasbenega sloga, vizualne podobe in scenskega nastopa. Vplivala je na generacije glasbenikov, saj je bila pionirka pri uporabi glasbenih videospotov kot umetniškega medija ter pri vključevanju družbenih, političnih in verskih tematik v pop glasbo.

Izraz 'vintage' v modi se nanaša na oblačila, dodatke ali nakit, ki so bili izdelani v preteklosti, običajno med 20 in 100 leti nazaj. Vintage kosi so cenjeni zaradi svoje kakovosti izdelave, redkosti in zgodovinske vrednosti, ki jo predstavljajo za določeno modno obdobje. Za mnoge zvezdnike, kot je Madonna, imajo vintage kosi poseben čustveni pomen, saj so del njihove osebne umetniške zgodovine in razvoja njihovega javnega sloga.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Resnica o Joeju Jacksonu: Je otroke zares prisilil v glasbeno kariero?

