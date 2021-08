Madonna ob sinovem rojstnem dnevu z oboževalci delila nove fotografije

"Skupaj sva bila na številnih potovanjih okoli sveta, a največje potovanje ostaja tisto v mojem srcu. Rada te imam do lune in nazaj. Za vedno," je zvezdnica zapisala pod serijo fotografij, ki prikazujejo lep odnos med materjo in sinom skozi leta.

Madonna svoje otroke sicer le redko pokaže v javnosti. Nazadnje je to storila lani, ko je z vso družino praznovala zahvalni dan. Takrat je zapisala, da so ji njeni otroci odprli številna vrata in jo popeljali po poteh, ki jih prej ni poznala. "Slava, denar in podrti rekordi ne bodo nikoli tako pomembni kot oni."