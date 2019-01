'Madonna, zakaj si si dala narediti to grozno umetno zadnjico?'

Madonna je s svojim prihodom presenetila obiskovalce newyorškega gejevskega kluba Stonewall Inn. 60-letna kraljica popa je pripravila prisrčen govor, zaradi katerega je požela tudi bučen aplavz. Med drugim je zapela tudi akustično različico svojega hita Like a Prayer in I Can't Help Falling in Love with You, na odru pa jo je spremljal njen 13-letni sinDavid Banda.