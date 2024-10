Madonna žaluje za bratom: Naredila sem vse, da bi ostal živ

Madonna žaluje. Zvezdnica se je na družbenem omrežju poklonila bratu Christopherju Cicconeju, ki je pred dnevi izgubil bitko z rakom. Star je bil 63 let. Novico o njegovi smrti je najprej potrdil njegov tiskovni predstavnik, ki je v izjavi za javnost sporočil, da je Ciccone umrl na svojem domu v Michiganu, ob njem pa so bili mož Ray Thacker in drugi družinski člani.

Madonna žaluje za bratom Christopherjem Cicconejem. 66-letna kraljica popa se je tri leta mlajšemu bratu poklonila tudi v objavi na Instagramu, v njej pa zapisala, da sta imela zelo posebno vez, ki jo je njuna skupna ljubezen do plesa še okrepila. Prav ples ju je v mladosti vodil v New York, kjer sta oba začela karieri plesalcev, ko se je podala v pevske vode, pa je bil Christopher tisti, ki je poskrbel za vizualno podobo njenih turnej. Čeprav sta imela pozneje buren odnos, sta se pozneje, ko je zbolel, pobotala, Madonna pa je dodala, da mu je stala ob strani vse do konca.

"Mojega brata Christopherja ni več. Zelo dolgo časa je bil človek, ki mi je bil najbližje, najino vez pa je težko opisati. Zrasla je iz razumevanja, da sva drugačna, zato nama je bilo težko v družbi, saj nisva sledila statusu quo," so besede, s katerimi je Madonna začela svoj zapis, v katerem je opisala bratovo ljubezen do plesa, ki sta jo delila, označila pa jo je za 'superlepilo', ki ju je držalo skupaj skozi norost njunega otroštva. "Med odraščanjem v našem srednjezahodnem mestu sem odkrila ples, kar me je rešilo, nato pa je rešilo še mojega brata. Moj učitelj baleta, ki mu je bilo prav tako ime Christopher, je ustvaril varno okolje za mojega brata, ki je bil gej. To je bila beseda, ki je v tem mestu niso izgovarjali, niti zašepetali," je nadaljevala pevka in dodala, da ji je mlajši brat sčasoma sledil v New York, kjer sta začela karieri plesalcev. "Na začetku moje kariere sva skupaj plesala na odru, sčasoma pa je postal kreativni direktor mojih turnej," je razkrila, njene besede pa so se nanašale na turneji Blonde Ambition World Tour in The Girlie Show Tour, ki ju je imela v 90. letih, brata pa je opisala kot slikarja, poeta in vizionarja z brezhibnim okusom.

"Občudovala sem ga," je priznala in dodala, da je imel Christopher oster jezik, kar je občasno uporabil tudi proti njej, a mu je vedno oprostila. Njene besede so se verjetno nanašale na njegovo biografijo iz leta 2008, ki jo je naslovil Life With My Sister Madonna (Življenje z mojo sestro Madonno), v kateri je razkril intimne stvari iz njenega zasebnega in ljubezenskega življenja. Prav knjiga je bila razlog za njun spor, a sta se leta 2012 pobotala, nato pa sta se leta 2017 znova sprla, ko je Ciccione v intervjuju za The Sun sestro opisal kot zastrašujočo, težko pa jo je gledati, ko nastopa v živo. "Zadnjih nekaj let ni bilo preprosto, nekaj časa nisva govorila, a ko je moj brat zbolel, sva znova našla pot drug do drugega. Naredila sem vse, kar je bilo v moji moči, da je bil živ tako dolgo, kot je bilo mogoče. Proti koncu je bil v tolikšnih bolečinah. A na koncu sva se znova držala za roke, zaprla oči in plesala. Skupaj," je zapisala in dodala, da je vesela, ker ne trpi več: "Nikoli mu ne bo enakega. Vem, da nekje pleše."