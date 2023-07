Madonna zaplesala pred kamero: Ker lahko plešem, sem najsrečnejša

"Počutim se kot najsrečnejša oseba na svetu, saj lahko vsaj malo premikam telo in plešem. Hvala vsem mojim oboževalcem in prijateljem. Vi ste moje srečne zvezde," je zapisala ob videu in dodala, da praznuje tudi 40. obletnico izida svojega prvega albuma.

Njeni sledilci so ji v komentarjih sporočili, da je "neustavljiva" in "nepremagljiva" ter jo tako ponovno vzpodbudili, naj še najprej okreva in se ne preda. Madonna je konec junija pristala na intenzivni negi, kjer so jo intubirali. Njen dolgoletni menedžer Guy Oseary je takrat na Instagramu objavil, da je Madonna "razvila resno bakterijsko okužbo, zaradi katere je bila več dni na intenzivni negi".